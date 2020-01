Quattro nuove “Pietre d'inciampo” a Parma

Quattro nuove “Pietre d'inciampo” verranno collocate sabato in alcuni punti della città. Le “Pietre d'inciampo” sono piccoli sanpietrini in ottone sistemati in modo da sporgere dall’asfalto e segnano i luoghi dove abitavano o lavoravano (dove sono state arrestate o da dove sono state deportate) le vittime della persecuzione nazifascista.

L’espressione “inciampo” va intesa non solo in senso fisico, ma anche visivo e mentale. Le “Pietre d'inciampo” sono state pensate per far sostaree riflettere chi passa e si imbatte, anche casualmente, nell’opera. Ad oggi, ne sono state collocate 30 in città.

Il progetto delle Pietre d’Inciampo nasce da un'idea dell’artista tedesco Gunter Demnig.

Le quattro “Pietre d’inciampo” sono dedicate a Gino Ravanetti, Augusto Olivieri, Gino Amadasi, a Renzo Ildebrando Bocchi.

(Foto d'archivio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA Pietre d'inciampo