Tre giorni di 'Parma 2020': l'agenda

AL VIA PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020

Sabato 11 gennaio

Alle ore 11 inaugura “Noi, il Cibo, il nostro Pianeta: alimentiamo un futuro sostenibile”, la mostra prodotta da Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition in collaborazione con National Geographic Italia, per promuovere la cultura della sostenibilità alimentare e diffondere buone pratiche su cibo e ambiente. L’esposizione è composta da tre sezioni: alla Galleria San Ludovico un percorso pensato per interagire con i visitatori attraverso esperienze multimediali, allo Spazio A laboratori dedicati agli studenti e sotto i Portici del Grano una selezione di fotografie di grandi autori. Apertura dal 12 gennaio al 13 aprile, con ingresso libero.

Dalle 16.30, le vie del centro storico vedranno sfilare People of Parma, una grande passeggiata inaugurale dove la “nazione Parma” (come la chiamava Attilio Bertolucci) accoglie l’energia della cultura proveniente da tutte le città d’Italia portando in corteo parole e immagini. A seguire il discorso del sindaco Federico Pizzarotti, il lancio della composizione dal cantautore e pianista Raphael Gualazzi e un videomapping in cui saranno protagoniste le parole della cultura e le persone in piazza, in un iconico dialogo partecipativo.

Per la serata due appuntamenti con al centro la grande musica: alle 19, l’Accademia del Carmine del Conservatorio Arrigo Boito eseguirà il concerto “Gran Partita” di Wolfang Amadeus Mozart, all’Auditorium del Carmine; alle 21 la musica si sposta all’Auditorium Paganini, con “24 Capricci per violino solo” di Niccolò Paganini eseguito dalla Filarmonica Arturo Toscanini, sotto la direzione di Roberto Molinelli e con Yury Revich al violino (ingresso a pagamento).

Domenica 12 gennaio

Si comincia con la letteratura: alle 11 al Teatro Due, nell’incontro Il ruggito della storia la giornalista Alessandra Tedesco dialoga con la scrittrice Stefania Auci, autrice del bestseller “I Leoni di Sicilia. La Saga dei Florio”.

Dalle ore 16 alle ore 20, inaugurazione “Parma2020 Periferie”, alla Casa nel Parco di via Naviglio Alto 4/1, i laboratori digitali a cura del Centro Giovani La Scuola del Fare e Fab Lab Parma.

Per “Il vangelo laico di Fabrizio De Andrè”, Guido Maria Grillo canta “La Buona Novella”.

Maratona di lettura, a cura di associazione Amici Biblioteca San Leonardo.

Alle 16.30, al Teatro Regio si svolgerà la Cerimonia istituzionale di apertura di Parma Capitale Italiana della Cultura, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (ingresso su invito).

Il pomeriggio prosegue con la musica del Quintetto d’archi I Musici di Parma e clarinetto Stefano Conzatti con il concerto “Il Suono nella Bellezza. Arie e fantasie Verdiane”, eseguito dal soprano Cinzia Forte, alle ore 18 alla Casa della Musica, a cura del Comitato per San Francesco del Prato.

Alle 18.30 a Palazzo del Governatore inaugura la mostra “Time Machine. Vedere e sperimentare il tempo” (ingresso su invito).

Nata da un’idea di Michele Guerra, e curata da Antonio Somaini con Eline Grignard e Marie Rebecchi, l’esposizione, prodotta da Solares Fondazione delle Arti con il Comune di Parma, è una riflessione sul ruolo che hanno avuto e hanno tutt’oggi i media nel modificare la nostra percezione del tempo e dello spazio, il nostro vedere, sentire e interagire con ciò che ci circonda. Cinema, video e videoinstallazioni proposte come vere e proprie “macchine del tempo”, grazie alla loro capacità non solo di registrare e riproporre fenomeni, ma anche di manipolare il flusso temporale. Accompagna la mostra, aperta dal 13 gennaio al 3 maggio, il catalogo edito da Skira con testi di: Emmanuel Alloa, Jacques Aumont, Raymond Bellour, Christa Blümlinger, Grégory Chatonsky, Georges Didi-Huberman, Philippe Dubois, Noam Elcott, oltre ai tre curatori.

Alle 20.30 al Teatro Regio va in scena la Turandot di Giacomo Puccini (ingresso a pagamento).

Lunedì 13 gennaio

La festa di Parma2020 prosegue nella giornata dedicata al patrono della città, Sant’Ilario: per l’intera giornata i musei e i luoghi d’arte cittadini effettuano orari di apertura straordinari e agevolati. Con l’iniziativa Viaggio nella città d’oro. Parma narrata dai suoi protagonisti in dieci luoghi preziosi il pubblico sarà invitato a prendere parte ad uno straordinario viaggio nel tempo arricchito da speciali narrazioni sulla storia della città, dall’antichità al Novecento.

Dalle 10 alle 18, all’Auditorium della Fondazione Don Gnocchi, la prima giornata di Parma città aperta: LegAmi Umani che propone un laboratorio didattico, una tavola rotonda aperta al pubblico con Mao Fusina, Elisabetta Musi e Roberto Papetti, atelier creativi e letture animate.

al mattino al Teatro Regio si terrà la tradizionale Cerimonia di Sant’Ilario con la consegna da parte del sindaco di Parma del Premio Sant’Ilario a chi si è distinto per aver contribuito, con la propria attività, a migliorare la condizione della comunità o a portare prestigio alla città in diversi ambiti: arte, scienza, impegno sociale, imprenditoria.

Nel pomeriggio, alle 16 a Palazzo Pigorini, inaugura la terza mostra, a ingresso libero: Parma è la Gazzetta. Cronaca, cultura, spettacoli, sport: 285 anni di storia, dedicata alla storia del quotidiano che dal 1735 racconta le vicende del territorio e la storia della città, diventandone esso stesso parte. La mostra, prodotta da Gazzetta di Parma e curata da Claudio Rinaldi e Giancarlo Gonizzi, offre una selezione di prime pagine e oggetti memorabili ed emblematici che permetteranno di rivivere gli avvenimenti più significativi del passato di Parma.

Alle 17.30 al Teatro Due, un altro incontro dedicato gli amanti dei libri: La misura del tempo con Gianrico Carofiglio.

La giornata terminerà in Cattedrale con il concerto Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, alle 21, a cura della Società dei Concerti ed eseguito da Ars Cantica Choir.

www.parma2020.it

Periodi di apertura e orari delle mostre:

Noi, il Cibo, il nostro Pianeta: alimentiamo un futuro sostenibile: Galleria San Ludovico e Portici del Grano, 12 gennaio - 13 aprile | ingresso libero | lunedì-venerdì dalle 9 alle 17, sabato-domenica dalle 10 alle 18.

Time Machine. Vedere e sperimentare il tempo: Palazzo del Governatore, 13 gennaio (con apertura straordinaria gratuita per la festa di Sant’Ilario) 3 maggio | Biglietti: intero 8€; ridotto 5€ e 4€ | martedì-mercoledì dalle 15 alle 19; giovedì-domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Parma è la Gazzetta. Cronaca, cultura, spettacoli, sport: 285 anni di giornalismo, 14 gennaio-15 marzo | martedì-venerdì dalle 16 alle 19; sabato-domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

INCESPICARE NELLA MEMORIA:

A PARMA E PROVINCIA 4 NUOVE PIETRE D'INCIAMPO

A Parma è a cura del Comune in collaborazione con Isrec, la Comunità ebraica, Anpi, Aned, Anppia, Alpi e Anpc.

Alle 11 verrà posata la pietra in memoria di Gino Ravanetti (via Emilia Est 54), internato militare; alle 11,20 quella per Augusto Olivieri (viale Bottego 10), antifascista; alle 11,45 quella per Gino Amadasi (via XX Marzo 11), internato militare; alle 12 per Renzo Ildebrando Bocchi (via Bixio 64), partigiano. Alle 12 la cerimonia pubblica: a rappresentare il Comune sarà l’assessore alla Partecipazione e diritti dei cittadini, Nicoletta Paci.

IN PROVINCIA

Sorbolo Mezzani

Oggi

ore 18: posa per Evaristo Saccani (viale Martiri della Libertà, 1 – Mezzano Inferiore), partigiano 78esima Brigata Garibaldi Sap;

ore 18.45: per Mario Vietta (via Argine destro del Parma, 1 – Mezzano Superiore), partigiano 78esima Brigata Garibaldi

Domani

ore 9: per Carolina Blum (via Gramsci 25 – Sorbolo), di religione ebraica;

ore 9.30: per la Famiglia Isakovic (via Castello 14 - Mezzano inferiore), di religione ebraica.

Cerimonia con le scuole

Fidenza

Domani

ore 15 all’ingresso del Municipio (piazza Garibaldi 1) per Nando e Renzo Pincolini (partigiani) e Gualtiero Rebecchi, partigiano;

ore 15.20 per Guido Camorali (via Malpeli 70), antifascista.

Torrechiara

Domani

ore 18 per Armando e Roberto Bachi (strada Provinciale Pilastro 4), di religione ebraica

Langhirano

Domenica

ore 9 per Jesua Israel, Casalta Mabilio, Moshe Liko Israel (via XX settembre 15), di religione ebraica

ALLA FAMIJA PRAMZANA - FOTOGRAFIA, IN MOSTRA GLI SCATTI DI MASCOLO

Domani alla Famija Pramzana (Viale Vittoria, 4) verrà inaugurata la mostra «Ingrandimenti» del giornalista Antonio Mascolo. L’evento si colloca all’interno di Stop –piccolo festival indipendente della fotografia- giunto quest’anno alla seconda edizione con il tema “Coraggio”. Orari: apertura fino all'8 febbraio (da lunedì a sabato 7:30-24; domenica 9:30-23; mercoledì chiuso).

TEATRO AL PARCO «I FUTURNAUTI», IN MISSIONE PER SALVARE IL PIANETA

Parla di futuro e di ambiente, di responsabilità delle scelte che ci attendono «I Futurnauti», la coproduzione realizzata dal Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti e dal Sotterraneo, una delle maggiori compagini del teatro contemporaneo. Lo spettacolo, rivolto ai bambini a partire dai 7 anni, va in scena al Teatro al Parco domani alle 21 per le famiglie. L’appuntamento fa parte di «Fuori clessidra. Incursioni teatrali tra scienza e fantascienza», progetto del Teatro delle Briciole con il contributo della Fondazione Cariparma. La regia è di Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa, che firma anche la scrittura. In scena Iacopo Paradisi, Elisa Pol, Massimo Scola. L’umanità non ha saputo correggere i propri errori e l’ambiente è al collasso. La civiltà ha continuato a sviluppare tecnologie sbalorditive ma non ha saputo mantenersi in equilibrio con la natura e nel 2050 ci ritroviamo sulla soglia dell’estinzione. Nel tentativo di rimediare alla situazione, gli scienziati del futuro hanno inventato una macchina del tempo e hanno spedito i Futurnauti nel nostro presente, per parlare alle generazioni precedenti e chiedere loro di compiere scelte diverse... Informazioni 0521 992044.

CASA DELLA MUSICA - «IL SUONO NELLA BELLEZZA» PER LA CHIESA DI SAN FRANCESCO DEL PRATO

La musica incontra la bellezza: le più belle arie e fantasie del grande Giuseppe Verdi in un concerto di beneficenza il cui ricavato sarà destinato al restauro della chiesa di San Francesco del Prato a Parma. Il ciclo «Il suono nella bellezza» torna con il primo appuntamento di questo 2020 e chiama a raccolta l’intera cittadinanza: domenica, alle ore 18, alla Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma, il Quintetto d’archi de I Musici di Parma con Stefano Conzatti al clarinetto solista e il soprano lirico di agilità Cinzia Forte – protagonista nei più prestigiosi teatri internazionali quali Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli e Teatro La Fenice di Venezia – interpreterà arie dalle opere Giovanna d’Arco, Il trovatore, La traviata, I Vespri siciliani, Rigoletto e Un ballo in maschera. La serata, la quarta del ciclo musicale pensato a favore dei restauri di San Francesco del Prato, è stata organizzata dal Comitato per il restauro della Chiesa di San Francesco del Prato e grazie al contributo in qualità di sponsor ufficiale di Opem. «Un concerto - spiega una nota - che testimonia ancora una volta l’impegno de I Musici di Parma e della comunità parmense per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del territorio».

Il programma si aprirà con un brano orchestrale, la Sinfonia dall’opera Giovanna d’Arco, per proseguire con Il Trovatore di cui verrà eseguita l’aria «Tacea la notte placida», con la voce di Cinzia Forte in qualità di soprano, protagonista anche nel Bolero da I Vespri Siciliani.

Il clarinettista Stefano Conzatti sarà invece il solista nel Solo e romanza per clarinetto ed archi tratto da La Forza Del Destino. Unico brano che non porta la firma di Giuseppe Verdi sarà la Fantasia su temi di Rigoletto per clarinetto e archi del compositore, nonché clarinettista, cremonese Luigi Bassi (1833–1871). Chiudono la serata il Preludio atto I de La Traviata e le arie «Morro, ma prima in grazia» da Un Ballo In Maschera e «È strano» da La Traviata.

TEATRO EUROPA - «AMANTI GUERRIERE», DONNE IN UNA VISIONE SACRA DELLA VITA

Il nuovo progetto «Amanti guerriere, sguardi sul misticismo femminile» debutta al Teatro Europa. Il lavoro indaga nella storia medievale alla ricerca di modelli di donne nel rapporto con il sacro. Le figure femminili di «Amanti guerriere» percorrono la storia e ci raccontano di una realtà che le congiunge alla loro anima e al divino in una visione sacra della vita. Il progetto si apre con un approfondimento della figura straordinaria di Hildegrada di Binden, le sue visioni mistiche e simboliche, monaca benedettina dell’XI secolo, che papa Ratzinger a eletto a Dottore della Chiesa. Domani alle ore 20, la conferenza di Erika Maderna «Viriditas: Hildegarda e la medicina delle donne nel medioevo» analizzerà la tradizione ricchissima, che riconduce le pratiche di cura delle donne alle radici antiche della medicina sacerdotale e al contempo le proietta verso una visione filosofica della salute sorprendentemente innovativa e moderna. Sabato alle 20 si prosegue con la conferenza storico sonora «La sibilla del Reno: vita di Hildegard von Bingen», con voce narrante e musica condotta da Monia Galloni, filosofa, che entrerà in profondità nella vita e nella produzione multiforme della scienziata, poetessa, drammaturga, musicista, compositrice medievale. A seguire alle 21.15, con replica domenica alle 18, nuova versione di «Liturgia per Hildegarda, la drammaturgia della parola». In scena un’attrice, Loredana Scianna a dare voce alla potenza simbolica e arcaica della parola di Hildegarda, una musicista/compositrice, Patrizia Mattioli, a tessere la via sonora; testo e regia sono di Ilaria Gerbella. La drammaturgia della parola si sviluppa partendo dai manoscritti di Hildegarda per giungere a testi inediti scritti appositamente per la scena. Il componimento su cui si concentra la ricerca è la prima delle tre opere teologiche a cui Hildegarda affida la sua visionarietà e la sua mistica, lo Scivias. Domenica alle 19, dopo lo spettacolo pomeridiano, per il finale delle tre giornate dell’evento, gli insegnamenti verranno tradotti in una «condivisione sensoriale», «Hildegardium», momento conviviale, di parole e cibo di cura, secondo le indicazioni della stessa Hildegarda.

PROVINCIA

BARDI

EDIZIONE NUMERO 14 IL PREMIO ARMANDO PRADA

Domani l’Assistenza pubblica di Traversetolo, organizza, insieme all’Assistenza pubblica di Bardi, quella di Bore e di Varsi, e l’Anpas Emilia Romagna, la 14ª edizione del Premio Armando Prada, che avrà luogo a Bardi, all’auditorium San Francesco, a partire dalle 16. Ogni anno vengono premiate tre categorie: un volontario che si è distinto per impegno e per dedizione, un’associazione che ha avuto iniziative particolarmente lodevoli e un progetto costruito per andare incontro a nuove esigenze. Armando Prada è stato un milite volontario dell’Assistenza Pubblica di Traversetolo e membro importante di molte realtà, attivo in tante associazioni.



BERCETO

UN POMERIGGIO DEDICATO ALLA BRISCOLA

Pomeriggio dedicato alla briscola quello di domenica a Ghiare: al Bar Lovers si terrà la tradizionale briscolata a 32 coppie organizzata dalla Pro Ghiare 2004. Il torneo, la cui iscrizione costa 15 euro a coppia, comincerà alle 15.30: le prime 4 coppie classificate si aggiudicheranno cesti con parmigiano, salami e bottiglie di prosecco.

BUSSETO SABATO MARATONA DI LETTURA ALLA BIBLIOTECA

Il gruppo Tusitala di Busseto organizza, per sabato 11 gennaio, dalle 16 alle 18, il una Maratona di lettura alla Biblioteca di Busseto della Fondazione Cariparma. Mamme, papà, nonne, zie, zii, cugini, fratelli e sorelle potranno unirsi ai volontari nella lettura dei libri preferiti dai loro bambini. Per prenotare la propria lettura è possibile contattare il numero 3289064235 oppure scrivere una mail a tusitala.busseto@gmail.com.

CALESTANO

SERE DI BALLI AL CIRCOLO

Ripartono le serate di ballo organizzate dal circolo ricreativo Ancescao Val Baganza. Si inizia sabato con il gran veglione alle 21,15 in sala Borri con il Complesso Antonio e Silvia. L’attività proseguirà con altre serate danzanti e gare di carte: nella sede di via Maschi il 12, 26 gennaio, 9 e 23 febbraio si terranno gare di briscola; mentre il 19 gennaio, 2 e 16 gennaio gare di scala 40.

CASALMAGGIORE

«FARSI FUORI», LUISA MERLONI È UN PO' BRIDGET JONES

Cosa accadrebbe se l’Arcangelo Gabriele piombasse oggi davanti a una donna emancipata, precaria della cultura, di circa 40 anni? E se la donna in questione dicesse «ci devo pensare»? È ciò che accade in «Farsi fuori» lo spettacolo, selezionato al Premio In-Box 2019, di Luisa Merloni, anche interprete insieme a Marco Quaglia, in scena sabato alle 21 al Teatro Comunale di Casalmaggiore, nuovo appuntamento della Stagione 2019-2020, diretta da Giuseppe Romanetti. Con ironia «Farsi fuori» riflette sugli stereotipi con cui una donna di quarant’anni deve fare i conti per il fatto di non aver avuto figli. Il dialogo tra la donna e l’arcangelo Gabriele diventerà un viaggio attraverso questi stereotipi sulla maternità e la difficoltà delle donne di scegliere liberamente. Da anni infatti Luisa Merloni lavora su una «comicità del quotidiano, del goffo e dell’inadeguato rispetto alle richieste del mondo», costruendo una sorta di super-personaggio alla Bridget Jones che attraversa diversi suoi spettacoli e interpretazioni. Informazioni e prenotazioni tel. 0375 284496. Prezzo dei biglietti: euro 18 (platea e palchi), euro 15 (ridotti), euro 11 (loggione). Anche sul sito www.vivaticket.it.

COLLECCHIO

CORTE DI GIAROLA «LE NID», STORIA DI UN UOVO

La stagione ragazzi organizzata da Uot al Teatro alla Corte di Giarola (Collecchio) ricomincia domenica alle 16.30 con «Le Nid (il nido). Storia di un uovo» di e con Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti. In uno spazio bianco, si racconta dell’arrivo dell’altro, del “diverso da me”, dell’attesa e della sorpresa. Info: 346 6716151.

CORNIGLIO

SUGGESTIVE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DELL'ALTA VAL PARMA

Sono tre le escursioni in programma questo fine settimana per andare alla scoperta delle meraviglie naturalistiche dell’alta Val Parma. Si parte sabato pomeriggio da Lagdei, per una bella escursione guidata sulle tracce lasciate nel bosco dagli animali selvatici che popolano la zona. In serata, dopo cena, è invece in programma un’escursione notturna. La presenza della luna nel cielo limpido dell’inverno accompagnerà gli escursionisti in una panoramica escursione sui prati del Monte Tavola: se le condizioni lo permetteranno si potrà camminare a torce spente per godere a pieno dello spettacolo dei prati rischiarati dalla luna piena. L’escursione di difficoltà medio facile è adatta anche a principianti in forma e disposti a faticare un po’. Domenica mattina, insieme alla guida ambientale escursionistica Antonio Rinaldi e ai Carabinieri Forestali, si potrà andare alla scoperta del lago Pradaccio e della riserva Guadine Pradaccio. Da Lagdei ci si dirigerà verso i Lagoni su ampia strada forestale fino all’ingresso della Riserva: da qui salendo tra faggi e abeti si arriverà allo splendido Lago Pradaccio sovrastato dalla imponente parete rocciosa del monte Roccabiasca. Dopo un giro attorno al Lago per gustare i migliori scorci e dettagli, si riprenderà il sentiero per rientrare a Lagdei. Al rientro al rifugio attorno alle 13,30 possibilità di pranzo insieme. Per info e prenotazioni obbligatorie contattare la guida al numero 3288116651 (e durante il week end della ciaspolata il Rifugio Lagdei al numero 0521889353) oppure via mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com.



FELEGARA

BIMBI A TEATRO CON LO SPETTACOLO «I FAGIOLI»

Pomeriggio a teatro per i bambini e le famiglie domenica a Felegara. In scena, alle 17, «I Fagioli» di Giacomo Anderle e Alessio Kogoj, impegnati in improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie. Pasta e fagioli: una ricetta antica, di cui ognuno custodisce un segreto e un ricordo. Così è per le fiabe, nate non si sa come, non si sa dove, costante alimento dell’immaginario di grandi e piccini. Anche Eso e Fedo, due orfanelli, sono cresciuti con le favole, scoprendo in esse fondamentali insegnamenti per la vita. E così può succedere che i fagioli del piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori. Lo spettacolo è liberamente tratto da «Jack e la pianta di fagioli» un racconto popolare inglese di cui si conoscono molte varianti.

Jack è un bambino povero e apparentemente di poco cervello che, arrampicandosi su una magica pianta di fagioli, arriva fino alla casa di un orco, dove sono custodite grandi ricchezze. Rivelando una notevole astuzia e intraprendenza il bambino riuscirà a impossessarsi di un sacco di monete d’oro, di una gallina dalle uova d’oro e di un’arpa fatata. Spettacolo adatto a bambini dai 3 anni. Ingresso Euro 5; dalle 16 merenda per tutti.

FIDENZA

«I SEGRETI DELLA TAVOLA FELICE

Si terrà domenica, dalle 10 alle 12.30, nella sede della scuola Waldorf una conferenza sul tema «I segreti della tavola felice. Indicazioni e consigli per vivere il momento dei pasti con serenità e gioia» a cura di Jessica Callegaro e Lorenzo Locatelli, genitori, cuochi, consulenti e docenti di cucina naturale e di casa e il dottor Fabio Bussacchini, genitore e biologo nutrizionista. I partecipanti riceveranno anche tanti consigli per impostare una dispensa e una cucina sana naturale.

FONTANELLATO

LA NORMALE VITA MATRIMONIALE DI TRE COPPIE FAMOSISSIME

Il punto fermo è il nome Giuseppe. A cambiare è il cognome, così come i nomi delle mogli di Giuseppe. La prima, Giuseppina, la seconda Anita, la terza Maria. Lui è sempre Giuseppe. Giuseppe Verdi, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe… il compagno di Maria.

È un’esplorazione iperbolica nella vita intima e matrimoniale di tre coppie famosissime quella che Carlo Ferrari e Franca Tragni ri-portano in scena domani alle 21 e domenica alle 17 al Teatro di Fontanellato con «Giuseppe 3 – Dialoghi matrimoniali poco seri». L’esperimento è nato con Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi che nel piccolo spettacolo «I Verdi», creato dal duo di attori comici, aveva puntato un riflettore sulla coppia più influente (e chiacchierata) della scena culturale e musicale dell’800, sorpresa in momento privato. Da Verdi a Garibaldi il passo è breve, ma c’è un altro Giuseppe che ha fatto la storia… Anche queste coppie, come tutte le altre, parlavano del più e del meno, ripercorrevano i tempi passati e progettavano il futuro, si confrontavano sugli argomenti cruciali delle loro esistenze, ma anche su cose di poco conto, giocando, stuzzicandosi, e facendosi i dispetti. Info: tel. 327-4089399, teatrofontanellato@gmail.com.

LESIGNANO

MOSTRA, DIPINTI DI MARGHERITA SCHETTINO

Verrà inaugurata sabato alle 16 l’esposizione di acquerelli di Margherita Schettino, organizzata

dal Comitato anziani Aps di Lesignano de’ Bagni con il patrocinio del comune di Lesignano. La mostra «La Quiete», allestita negli spazi della Biblioteca comunale «Daniela Mazza», sarà visitabile fino al 25 gennaio negli orari di apertura della struttura.



SALSOMAGGIORE

IL SALOTTO ILLUMINATO IL MURO DI ALDA E «I FIORI CHE GUARISCONO L'ANIMA»

Nuovi appuntamenti al Grand Hotel Salsomaggiore con il circolo di lettura «Il Salotto illuminato». Domani alle 16,30 «Il muro di Alda»: un ricordo omaggio a Alda Merini. Il Muro è uno spettacolo intenso dove l’autore racconta l’incontro con Alda Merini, una delle figure più importanti della poesia italiana del 900, scritto e interpretato da Paolo D’Anna. L’ingresso è libero.

SISSA FESTIVAL DEI BURATTINI 3.0 AL TEATRO DI VIA FERRARI

Riprende il «Festival dei burattini 3.0» al teatro di via Ferrari a Sissa. Domenica alle 16.30 sarà proposto lo spettacolo «Le avventure di Pinocchio» con musica dal vivo a cura dell’associazione di promozione sociale «Il cerchio tondo». Spettacolo ad ingresso libero.

TRAVERSETOLO

BANNONE SANT'ANTONIO, BENEDETTI GLI ANIMALI

Domenica si terrà nella chiesa di Bannone, frazione di Traversetolo, la tradizionale benedizione degli animali in occasione della Festa di Sant’Antonio, protettore degli animali domestici e non solo. Alle 10.15 la messa celebrata da don Andrea Avanzini, seguita dalla benedizione degli animali.

VARANO

CERIMONIA PER L'ECCIDIO DEL DORDIA

Domenica avrà luogo la commemorazione del settantacinquesimo anniversario dell’eccidio del Dordia, organizzata dall’amministrazione comunale con il supporto dell’Anpi - sezione di Varano Melegari e delle associazioni locali. Alle 8.45, presso il municipio di Varano Melegari, è previsto il raduno delle associazioni partigiane, combattentistiche e dei gonfaloni comunali. Alle 9.30, nella palestra polivalente di Varano, è previsto il saluto delle autorità e un momento di riflessione degli alunni delle terze classi dell’Istituto Comprensivo Valceno. Alle 11.20, nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata la Messa.