Debutto di Parma 2020: a Parma il presidente della Repubblica - SEGUI LA DIRETTA di 12 Tv Parma (dalle 15:45)

E' il giorno del presidente della Repubblica a Parma. La visita di Sergio Mattarella sarà seguita in diretta da 12 Tv Parma.

SEGUI LA DIRETTA

Il programma

Appuntamento alle 16:30 al Teatro Regio. Dopo i saluti del sindaco Federico Pizzarotti, del presidente della Provincia Diego Rossi e del presidente della Regione Stefano Bonaccini, è previsto l'intervento del ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini.

Quindi toccherà a Michele Guerra, assessore comunale alla Cultura, spiegare l'idea e il programma che costituiscono l'ossatura di Parma 2020.

Non è previsto nel programma ufficiale della manifestazione, ma non è escluso che il Presidente Mattarella possa decidere di prendere la parola all'interno del Teatro Regio durante la cerimonia di apertura delle manifestazioni di «Parma 2020»

Di certo, poi il Presidente tornerà poi al Regio alla sera, per assistere alla "Turandot” di Giacomo Puccini

I collegamenti in diretta

Ampio risalto oggi su 12 Tv Parma alle manifestazioni legate al via delle celebrazioni per Parma 2020. Collegamento in diretta con il Teatro Regio pronto ad ospitare la cerimonia di apertura delle celebrazioni per Parma capitale italiana della cultura. La cerimonia vedrà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sarà seguita integralmente dalla nostra emittente a partire dalle 15,45 con collegamenti non solo con il teatro cittadino, ma anche da tutti gli altri luoghi che il Capo dello Stato visiterà nel suo pomeriggio parmigiano.

Ma non finisce qui. Dopo il Tg delle 19,30, altra diretta per seguire l'attesa per la Turandot di Puccini che dalle 20,30 vedrà al Regio ancora Mattarella.