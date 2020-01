E' il giorno dei Premi Sant'Ilario. Segui la diretta dal Teatro Regio (dalle 10.45)

Si inizia alle 10,45 quando in diretta sarà trasmessa la cerimonia dei premi Sant'Ilario, quest'anno ospitati al Teatro Regio.

Segui la diretta:

Una diretta che proseguirà sino al Tg delle 12,45 con il consueto riepilogo delle notizie più importanti e, ovviamente, della cerimonia appena conclusa.

Al pomeriggio invece, dalle 15,15, via alla lunga maratona fra Palazzo Rangoni, sede della Prefettura, e Palazzo Pigorini per raccontare il taglio del nastro della mostra «Parma è la Gazzetta», evento inserito nel programma delle celebrazioni per Parma 2020 e che racconta i quasi tre secoli di vita del quotidiano più antico d'Italia.

Ma la lunga giornata in diretta proseguirà poi la sera dallo stadio Tardini dove si giocherà la sfida fra Parma e Lecce. Alle 19,30 primi collegamenti e poi, in tarda serata, appuntamento con Bordocampo.

Tutto è pronto, nell'inedita cornice del Teatro Regio, per la tradizionale premiazione di cittadini e associazioni nel giorno del patrono che avrà luogo stamattina a partire dalle 11.

Tre le medaglie d'oro che verranno consegnate nel corso della cerimonia. Le riceveranno l'Anmic Parma, associazione nazionale mutilati e invalidi civili nata nel 1956, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e nel 1978 è stata riconosciuta ente morale dello Stato.

Medaglia d'oro anche alla «Gazzetta di Parma», il più antico quotidiano italiano. Il primo numero posseduto è del 19 aprile 1735, ma è certo che esistesse da prima. Oltre al quotidiano, il gruppo comprende anche il sito internet Gazzettadiparma.it, 12 Tv Parma, Radio Parma e Parma City Mag, oltre alla concessionaria pubblicitaria Publiedi.

Medaglia d'oro, infine, all'artista Claudio Parmiggiani. Tra i suoi più spettacolari interventi, Il faro d’Islanda, (2000), il Teatro dell’arte e della guerra, (2006) nel Teatro Farnese di Parma e Ex-voto al Museo del Louvre (2007). Tra gli altri lavori Naufragio con Spettatore (2010) in San Marcellino a Parma, tutt’ora visitabile.

Sette, invece, gli attestati di civica benemerenza: all'esperto di esplosivi Danilo Coppe; ai City Angels di Parma, «volontari di strada di emergenza»; a «L'ottavo colore», associazione di promozione sociale Lgbt+; all'Unione sportiva Astra di via Isola che si è distinta nel calcio e nel baseball; a Emilia Wanda Caronna, delegata del Rettore a «Fasce deboli, studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento»; alla cooperativa «La Giovane», una delle più importanti aziende di logistica; alla Fidas Parma, nata come Associazione donatori aziendali sangue, che in questo 2020 celebrerà i 50 anni.

E oggi sarà un Sant'Ilario da seguire tutto in diretta su 12 Tv Parma. La nostra emittente televisiva, dopo avere raccontata la domenica di avvio delle celebrazioni per Parma 2020, sarà nuovamente in collegamento con i luoghi più importanti di questa giornata di festa e, anche, di sport.