Ascom: 'Tutti i B&b rispettino le regole'. In arrivo nuovi controlli

Sono numeri in crescita e preoccupanti per gli operatori del settore quelli sul sommerso nel comparto alberghiero. Una serie di forzature sulle regole che portano - dicono in Ascom - a scarsa sicurezza e concorrenza sleale. Da una indagine nazionale di Federalberghi emerge che negli ultimi due anni gli annunci Airbnb sono aumentati a Parma del 56,6%; erano 1057 ad agosto 2019. Ma il 63% degli annunci riguarda appartamenti in cui non abita nessuno.

Su 249 B&B “analizzati” da Ascom nel Parmense inoltre il 47% si fa pubblicità e consente le prenotazioni online. Cosa che la normativa regionale non consentirebbe.

Le forze dell’ordine hanno assicurato impegno sui controlli.



