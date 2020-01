Non paga bolletta «bomba»: anziana invalida senz'acqua e al freddo

Rete Diritti in Casa, lo sportello per il diritto all’abitare di Parma, interviene su un caso di distacco della fornitura dell'acqua a un utente di un alloggio Acer.

«Iren/Ireti continua la sua politica di distacchi verso gli utenti poveri. Ultima vittima - si legge nella nota dell'associazione - una famiglia italiana, madre e figlio, alla quale è stata distaccata completamente l’acqua. La famiglia abita in un alloggio Acer, è in una situazione di difficoltà economica ma ha sempre pagato le bollette».

«A causa di una perdita nell’impianto, più volte segnalata ad Acer, il contatore ha accumulato molti più MC di consumi di acqua rispetto a quelli effettivamente consumati, facendo arrivare una bolletta da 3.500 €, chiaramente non sostenibili da parte di una famiglia in difficoltà ma che anche chiunque altro non avrebbe pagato.

Nonostante i ricorsi e le comunicazioni scritte inviate ad Acer e Iren/Ireti, nei giorni scorsi si è verificato il distacco totale dell’acqua con la rimozione del contatore e piombatura. La famiglia è stata lasciata senza acqua e conseguentemente senza riscaldamento in quanto manca la pressione in caldaia. Ad aggravare la situazione vi è l’invalidità della madre, della quale viene messa a repentaglio, con questo atto, la salute. Il tutto è avvenuto senza preavviso alcuno».

I costi che gravano sull’abitazione tra affitti, mutui e bollette non sono più sostenibili. Basta con i distacchi e il caro bollette!!!»