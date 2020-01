Hanno dovuto lavorare per due ore, i vigili del fuoco, ieri sera per aver ragione di un incendio scoppiato in un appartamento di via Carlo Marx verso le 22. I vigli sono stati chiamati per intervenire al primo piano di una palazzina dove le fiamme si sono sprigionate per cause in corso di accertamento. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

