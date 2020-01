Viale Villetta, al via la prossima settimana la piantumazione di 106 nuovi alberi

La prossima settimana prenderanno avvio i lavori per la piantumazione di 106 nuove alberature in viale Villetta. Si tratta di 73 Quercus robur, varietà fastigiata, una varietà di quercia cipressina, a cui si aggiungono 33 Populus alba, varietà bolleana, pioppi cipressini. Gli interventi saranno messi in atto in modo da arrecare il minor disagio possibile alla circolazione.

Le nuove essenze sostituiscono i vecchi pioppi bianchi che furono rimossi lo scorso autunno a seguito delle verifiche fito sanitarie, che riscontrarono gravi patologie, incompatibili con la sicurezza pubblica e la tutela della cittadinanza.