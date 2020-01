Da lunedì lavori in via Mantova: ecco le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità, per lavori di potenziamento dei sotto servizi elettrici, da lunedì 20 a venerdì 31 gennaio in via Mantova e in corrispondenza della rotatoria posta tra via Emilia Est, via Mantova, viale Partigiani d'Italia e strada Zarotto.

L’intervento comporterà l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata 0-24 h, e restringimento di carreggiata, pari ad una corsia di marcia, dalle 9 di lunedì 20 gennaio, fino a venerdì 31 gennaio, in via Mantova, nel tratto compreso tra il civico 14 e via Emilia Est.

Sono previsti l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata 0-24h, e restringimenti di carreggiata in Via Emilia Est, tratto compreso tra via Mantova e via Paisiello.

L’intervento in via Mantova e nella rotatoria non saranno contestuali, fa sapere il Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

