Addio a Mike Franchetti, il mister che attraverso il calcio allenava alla vita

"Non si sa come facesse - raccontano i familiari - , ma lui agli allenamenti e in panchina c'era sempre". Sempre anche nei quattro anni in cui si è confrontato con la malattia, con le sedute e gli effetti della chemioterapia. Mai una volta che abbia derogato al suo essere mister.

C'è grandissimo dolore nel mondo del calcio parmense per la scomparsa a 56 anni di Mike Franchetti, uno degli allenatori più conosciuti e soprattutto più amati. Aveva iniziato da giocatore nella Montebello e nella Montebello ha guardato per l'ultima volta in campo i suoi ragazzi. Aveva allenato in diverse società - dalla San Leo al Collecchio - e in diverse categorie, ma la sua passione era stare in mezzo ai più piccoli: il suo era un impegno da educatore, convinto com'era che il calcio e i valori buoni dello sport potessero aiutare i bambini a crescere e ad allenarli alle sfide in tutti i campi.

Un rosario sarà recitato questa sera e anche domani (domenica) alle 20.30 nella chiesa dello Spirito Santo. I funerali si svolgeranno invece lunedì con partenza alle 10.30 dall'ospedale Maggiore per la chiesa dello Spirito Santo. E saranno in tantissimi a stringere in un abbraccio la mamma Carmen Elia, la moglie Maria, il figlio Samuele, i fratelli e le sorelle e i familiari tutti.