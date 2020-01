Rubano il cellulare a un ragazzino, fermati dai carabinieri forestali

Hanno avvicinato tre ragazzini appena 14enni che stavano camminando in via Mameli. "Prestaci il telefono, dobbiamo fare una chiamata e il cellulare è scarico", hanno detto. Ma una volta che si sono trovati lo smartphone in mano hanno iniziato a correre. Le vittime hanno chiesto aiuto e subito si sono avvicinati i carabinieri forestali che hanno la sede a pochi passi. Capito l'accaduto i militari hanno inseguito i due ladruncoli, un 18enne e un 17enne e li hanno fermati in via Verdi. Per loro una denuncia per furto. E il cellulare è stato restituito

© RIPRODUZIONE RISERVATA cronaca