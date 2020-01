Identificati quattro spacciatori nigeriani: due in carcere, due irreperebili

Sabato la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 cittadini nigeriani responsabili di spaccio di cocaina nella città e nell’hinterland di Parma. Sono stati raggiunti in carcere

• ABUNENE Nelson Ukpebor, classe 1980;

• BALOGUN Innocent Inegbenedion, classe 1982;

entrambi domiciliati a Parma

mentre altri due destinatari sono irreperibili.

Il giovane spacciatore nigeriano Abunene acquisiva la richiesta tramite telefonata o sms, per poi darsi appuntamento con gli acquirenti in varie zone della città (Botteghino, Campus, stadio) e nei comuni di Monticelli e San Polo di Torrile. La maggior parte di questi, in particolare, erano clienti “fidelizzati” con i quali, nel corso delle telefonate, non era necessaria alcuna specificazione per definire il luogo dell’appuntamento e la quantità di stupefacente richiesto. Abunene si avvaleva della collaborazione di Balogun e di un terzo cittadino nigeriano e i tre operavano in stretta sinergia tra di loro. Un quarto nigeriano era il loro fornitore, già noto alla polizia: da una parte riforniva i tre della cocaina da loro spacciata e, dall’altra, aveva una fiorente attività di spaccio al “dettaglio” di cocaina e marijuana.

Un giro d’affari importante, certificato anche da un messaggio di uno dei clienti di Abunene che, arrabbiato per la scarsa qualità della cocaina datagli nell’ultima occasione e indispettito dai pretesti accampati dal nigeriano, gli dice “prima di andare a letto, una cosa ti giuro sulla tomba di mia madre, tu hai perso un cliente da 20.000 € all’anno come minimo…bye bye, anzi fottiti”.



