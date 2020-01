Mode nel mondo: i vestiti raccontano la vita dei popoli

Dal 26 gennaio al 31 dicembre al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico arriva una mostra che ripercorre, attraverso abbigliamento, ornamenti e accessori, un viaggio nelle tradizioni del mondo. A partire dalla cultura cinese

Spetta infatti all’abbigliamento cinese il posto d’onore nella mostra “La moda nel mondo: i vestiti raccontano la vita dei popoli”, che Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, ospiterà fino alla fine dell'anno al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico della città ducale. Le sale del modernissimo museo diventeranno un vero e proprio atlante dell’abbigliamento. Ci saranno, dalla Cina, abiti liturgici della tradizione taoista: Gipao (l’abito tradizionale femminile) e abiti tradizionali tipici delle grandi rappresentazioni teatrali. Saranno presenti in esposizione anche le calzature femminili tipiche del grande impero, le scarpette con tacco a zoccolo, oltre all’ornamento nuziale: collare in tubolare a sezione rettangolare la cui faccia superiore rappresenta due draghi (simbolo di fertilità maschile). Dall’Indonesia, scialli della cultura Batak dell’isola di Sumatra e abiti maschili tradizionali. E ancora, dal Giappone, giacche Haori rigorosamente di seta, con gli stemmi di famiglia “mon”, oltre all’Hakama, abbigliamento tradizionale maschile, le cui pieghe rappresentano la “via dei 5 principi” e il Kimono femminile. Dal Sudan, zucchetti, scarpe e babbucce tribali; dal Ghana, tessuti cerimoniali in seta della tribù Ashant; dal Burkina Faso un abito tradizionale composto di tunica e pantaloni; dal Bangladesh il Burqa delle donne musulmane bengalesi e parure di gioielli; dal Camerun le collane Kweyma KJella e le cavigliere di alluminio decorate a testa di uccello. Sorprendente l’angolo dedicato alle popolazioni amazzoniche: non mancherà nulla del corredo decorativo del popolo Kayapò, in un meraviglioso profluvio di piume e tessuti vegetali.

Per Padre Alfredo Turco, direttore del Museo: “Questa mostra rappresenta al meglio la grande missione di interculturalità che il nostro museo missionario è chiamato ad intraprendere”. Per Chiara Allegri, responsabile marketing ed eventi del Museo: “Grazie all’abbigliamento e agli ornamenti è facile intuire, in qualsiasi popolo, l’appartenenza a una tribù, uno stato sociale, un’etnia. L’abbigliamento è una vera e propria forma di comunicazione codificata e facilmente interpretabile a livello sociale”. E al Museo d’Arte Cinese di Parma sarà possibile leggere tante storie. Ad impreziosire gli abiti in mostra saranno i busti sartoriali in lino e manichini bimbo della linea Schläppi 4000 realizzati da Bonaveri, leader mondiale nella creazione di manichini d’eccellenza.

Inaugurazione per il pubblico: domenica 26 gennaio ore 15.

Per informazioni:

Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, viale San Martino, 8 – 43123 Parma

Tel: 0521 257337 Sito web: www.museocineseparma.org E-mail: info@museocineseparma.org

Orari:

da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle 13 e dalle 15 alle 19

domenica 26 gennaio: dalle ore 15, le altre domeniche dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19

chiusura il lunedì e le festività nazionali