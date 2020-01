Parma-Suzzara: sassi contro un treno regionale in sosta a Guastalla. Due corse cancellate

Un atto vandalico ai danni di un treno regionale e disagi per i pendolari della linea Parma–Suzzara.

L’episodio si è verificato nella notte fra domenica e lunedì nella stazione di Guastalla (RE), dove un treno regionale è stato oggetto di un lancio di grossi sassi che ha provocato la rottura di quattro finestrini.

Il treno, vuoto e in sosta notturna, avrebbe dovuto effettuare questa mattina la corsa delle 7.18 da Suzzara verso Parma e quella delle 8.53 dal capoluogo emiliano verso la città mantovana.

Entrambe le corse sono state sostituite con autobus e il treno è ora in officina per la sostituzione dei finestrini.

Trenitalia Tper sporgerà denuncia.

