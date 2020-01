Cinue giorni di controlli di Polizia e Polizia locale in città: 360 grammi di droga pronti per lo spaccio

Controlli straordinari tra venerdì e questo pomeriggio, dove sono state impegnate 7 pattuglie della Polizia di Stato, un'unità cinofila di Bologna e 2 pattuglie della Polizia Locale.

Al parco Falcone Borsellino e lungo viale Vittoria e viale dei Mille sono stati sequestrato 267gr marijuana e 90 di hashish, parte delle sostanze erano suddivise in circa 19 involucri pronti per lo smercio.

Questo pomeriggio massima attenzione al centro cittadino, in particolare in piazza Ghiaia sino al duomo. Non sono mancati i controlli al parco Nord in San Leonardo e in via Venezia: 70 persone controllate e 15 veicoli per una sanzione al codice della strada.

