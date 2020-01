Va a fuoco una stufetta, attimi di paura in via Rapallo

Fiamme in via Rapallo, un uomo di 64 anni all'ospedale. «Ho sentito un forte rumore, quasi un boato e sono andato a vedere subito cos'era successo». A raccontare quei momenti una persona che abita nella vicinanze che, come altre persone che vivono lì oppure che si sono trovate a passare, ha sentito un forte rumore e poi l'odore acre e visto fumo uscire dalle finestre di un appartamento al piano terra. L'episodio è accaduto ieri dopo mezzogiorno e la causa delle fiamme che si sono sprigionate, al vaglio dei vigili del fuoco, potrebbe essere il malfunzionamento di una stufetta elettrica. Le fiamme si sarebbero così estese a tutta la stanza, avrebbero raggiunto numerosi oggetti e avrebbero anche danneggiato il soffitto.

Scattato l'allarme, in via Rapallo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato il proprietario dell'appartamento al pronto soccorso.

Per l'uomo fortunatamente solo ferite lievi. Sul luogo dell'incendio anche una pattuglia delle Volanti della polizia di Stato.



incendio