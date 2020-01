'Caso Tommy', permesso premio per Antonella Conserva

Antonella Conserva, dopo una condanna a 24 anni di carcere relativa alla tragica vicenda del piccolo Tommaso Onofri usufruisce di un permesso premio. Secondo quanto riporta l'inviato di News Mediaset Enrico Fedocci - e pubblica TgCom24 - si trova fuori dal penitenziario di Bollate (dove è stata trasferita di recente da Verona) dove sta scontando la sua pena. Attualmente ha trascorso in carcere 14 anni dei 24 a cui è stata condannata. Sempre secondo quanto riporta TgCom, Paola Pellinghelli, la mamma di Tommy, ha commentato: “Una doccia fredda. sapevo che saremmo arrivati a questo momento. però non pensavo che la vita di mio figlio valesse così poco. Antonella Conserva deve fare solo i conti con la propria coscienza se ne ha una, non uscire in permesso premio”. Poi, ha aggiunto: “Io in qualche modo dovevo sopravvivere, per cui queste persone sono uscite completamente dalla mia vita. Sì se non sono costretta a parlarne per queste squallide cose non fanno parte della mia vita e non fanno neanche parte dei miei pensieri”.