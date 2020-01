Gli attivisti antivivisezionisti del Coordinamento macachi liberi continuano nella battaglia al progetto delle Università di Torino e Parma coinvolte in un esperimento sui deficit visivi umani su sei macachi. Sono stati appesi striscioni per la liberazione dei macachi. L’appello è al ministro della Salute affinché blocchi l’esperimento. I cartelli e gli striscioni sono stati appesi ai cancelli di decine di facoltà. Sabato, a Parma, corteo nazionale per i macachi. r.c.



