60 inviti per due persone per l'anteprima de 'Il diritto di opporsi'

E' la storia vera del giovane avvocato Bryan Stevenson che dopo essersi laureato a Harvard si dirige in Alabama con l’intento di difendere delle persone condannate ingiustamente: Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian (Foxx), che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza. Una storia che adesso diventa un film che i nostri lettori potranno vedere in anteprima il 28 gennaio alle 20.30 al cinema The Space Parma Centro. Sono infatti a disposizione 60 inviti gratuiti validi per 2 persone. I lettori potranno prenotarsi registrandosi a questo link anteprimeildirittodiopporsi.it/gazzettadiparma.html

Diretto da Destin Daniel Cretton, <Il diritto di opporsi> è interpretato da Michael B. Jordan (<Creed>) e dai premi Oscar Jamie Foxx (<Ray>, <Django: Unchained>) e Brie Larson (<Room>, <Captain Marvel>)