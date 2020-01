Spettacolare incidente oggi pomeriggio in via Kennedy, dove un'auto si è completamente ribaltata a seguito di uno scontro che ha coinvolto quattro autovetture. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere il guidatore che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze serie dall'incidente. Via Kennedy resta però completamente bloccata fino a quando non sarà messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti