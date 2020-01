Parma e la cultura

Buongiorno,

Vengo da Udine e sono venuta poco tempo fa a visitare la vostra bella città.

Mi sento in dovere di fare ai parmigiani un piccolo appunto.

Parma è veramente molto bella ma passeggiando per le vie e i borghi del centro non si può non guardare continuamente dove mettere i piedi. La sporcizia dei vostri marciapiedi non è davvero sinonimo di cultura. Una cultura che deve partire dagli abitanti stessi anche nelle piccole cose e che non costa molto, bastano 5 minuti al giorno per cambiare tutto.

Ogni abitante dovrebbe fare la sua parte e la municipalità impegnarsi alla pulizia dei contenitori dei rifiuti e dei marciapiedi attorno ad essi in modo continuativo.

Buon lavoro

Maria Comar

Foto d'archivio