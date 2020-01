Unesco, a Parma dal 20 al 22 marzo il 3° Italian youth forum

Si svolgerà dal 20 al 22 marzo 2020 a Parma, il terzo Italian Youth Forum! La città emiliana, Capitale Italiana della Cultura 2020 e Città creativa UNESCO per la Gastronomia, accoglierà il Forum annuale della nostra associazione per una tre giorni di riflessione, spunti e approfondimenti sul tema della sostenibilità e non solo.

Alimentazione, lotta allo spreco, cultura come risorsa essenziale per lo sviluppo socio-economico, studio di infrastrutture fisiche e sociali per città e comunità sostenibili, tutela dell’acqua e del valore culturale. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati all’interno del programma che a breve sarà annunciato pubblicamente.

Dopo Matera e Trieste, anche Parma si prepara a essere invasa pacificamente da centinaia di giovani che da tutta Italia arriveranno in città carichi di idee e prospettive in quella che nel 2022 potrebbe diventare l’European Green Capital. Una tre giorni di conferenze, workshop e momenti di networking che vedranno al centro la passione e l’entusiasmo giovanile come motore di cambiamento.

All’interno del Forum sarà anche presentato pubblicamente il Manifesto #unite4earthdell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, quale impegno concreto per l’attuazione di buone pratiche e sensibilizzazione ai temi dell’Agenda 2030. Un manifesto che vedrà coinvolta la società civile, la comunità scientifica e culturale e le imprese per condividere conoscenze e cooperare a una nuova idea di sviluppo sostenibile che riguardi diversi aspetti della vita quotidiana.

Si terrà la sera di sabato 21 marzo l’ultima tappa della Ocean Night, il nostro tour plastic free per sostenere la campagna #unite4earth– “uniti per il Pianeta” lanciata a Trieste 2019. In questa occasione la serata si tingerà di blu e sarà dedicata al Water World Day.