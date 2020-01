Controlli a tappeto dei carabinieri, due denunciati e quattro segnalati. 1,5 kg di droga sequestrati

Ventiquattro unità della Compagnia dei carabinieri di Parma sono state impiegate ieri pomeriggio in zona Oltretorrente, via Abbeveratoia e piazzale Santa Croce, piazza Ghiaia



Durante il servizio sono stati sequestrati circa 1,500 kg di cocaina



Sono stati Deferiti in stato di libertà locale procura:

⁃ un cittadino filippino classe 76 residente a Parma in quanto trovato in possesso di un coltello con lama di 9 cm;

⁃ Un cittadino nato a Parma classe 98 in quanto trovato in possesso di un coltello con lama di 7 cm.



È stato segnalato alla locale ah un cittadino parmigiano classe 71 in quanto trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,40 g/l



Venivano segnalati alla locale prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti

⁃ un cittadino trapanese classe 95

⁃ Un cittadino spagnolo residente a Parma classe 95

⁃ Un cittadino ghanese residente a Caserta classe 98

⁃ Un cittadino parmigiano classe 97



⁃ In totale venivano identificate oltre 35 persone ed effettuate oltre 10 perquisizioni personali

