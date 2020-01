Litigi nel locale, il questore chiude per 4 giorni l'Evolution in via Emilio Lepido

Ieri, agenti della Polizia amministrativa della Questura hanno notificato al titolare del bar Evolution, in via Emilio Lepido, il provvedimento emesso dal questore di Parma, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande al suo interno per 4 giorni.

Il provvedimento, che ha come finalità la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stato adottato dopo alcuni litigi (l’ultimo in ordine di tempo risale al 20 dicembre scorso, quando due persone hanno avuto una colluttazione sedata dopo l'intervento di una pattuglia) e di controlli che hanno consentito di accertare la costante presenza, all’interno del bar, di persone pregiudicate.