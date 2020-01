Regionali 2020: voti, numeri e commenti. LA DIRETTA NO STOP DI 12 TV PARMA (dalle 22:45)

Voto per il governatore e - su base provinciale - i cinquanta consiglieri regionali che governeranno l'Emilia Romagna per i prossimi 5 anni. Sono le elezioni regionali più attese degli ultimi decenni.

12 Tv Parma e gazzettadiparma.it dedicano un lungo speciale per seguire minuto per minuto lo spoglio delle schede. La diretta prenderà il via questa sera alle 22,45 con in studio Pietro Adrasto Ferraguti e Giuseppe Milano.

I primissimi dati, a cominciare dall'affluenza alle urne, verranno diffusi in tempo reale insieme agli exit-poll, disponibili pochi istanti dopo le 23, cioè quando si apriranno le urne per lo spoglio. Diversi ospiti si alterneranno in studio per parlare dello scrutinio, ma ci saranno soprattutto due collegamenti esterni con gli inviati di 12 Tv Parma a Bologna: Marco Balestrazzi e Alberto Rugolotto forniranno altri dati, commenti e interviste dalla sede della Regione Emilia-Romagna e dai Comitati elettorali di Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, cioè i due candidati che più degli altri cinque in corsa si contendono la vittoria alle regionali 2020. La diretta elettorale di 12 Tv Parma si protrarrà fino a notte inoltrata, quando l'esito del voto sarà verosimilmente consolidato. Poi, alle 7 di domani, ci sarà un'edizione straordinaria del telegiornale con i dati definitivi: il presidente eletto, le percentuali raggiunte dai singoli partiti e i nomi degli eletti in Consiglio Regionale, a cominciare da quelli di città e provincia.

RADIO PARMA

Infine Radio Parma. Alla consultazione in Emilia-Romagna sarà dedicato uno speciale domattina, dalle 8 alle 10, con in studio il vicedirettore della Gazzetta di Parma Stefano Pileri e il giornalista del quotidiano Gianluca Zurlini.

