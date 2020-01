Talking Teens - Le Statue Parlano! Promotional Video

«Salve, sono Giuseppe Verdi...». E se le statue di una città iniziassero a parlare davvero? E' ciò che accade a Parma dal maggio scorso grazie a «Talking Teens - Le statue parlano!». Un viaggio nel tempo, un percorso tra 16 statue delle piazze della città - Arianna, Gruppo del Sileno, Giuseppe Verdi (che ha due statue, una in piazzale della Pace e una in piazzale San Francesco), Vittorio Bottego, la Vittoria, Parmigianino, Enzo Sicuri, il Partigiano, Padre Lino, Filippo Corridoni, Giuseppe Garibaldi, Correggio, Ercole e Anteo (sia la statua originale e che la copia) -, e Arturo Toscanini. Tutte prenderanno vita attraverso una telefonata che il passante potrà ricevere da parte delle statue sul proprio cellulare con l’ausilio di nuove tecnologie (App, Qr Code e telefonata tradizionale).

Uno strumento utile, colto e divertente, non solo per i cittadini ma anche per i turisti che la città di Parma, Capitale italiana della cultura nel 2020, accoglie.

