Incidente stradale questa mattina alle 7,30 in via La Spezia, dove per cause in corso di accertamento uno scooter si è scontrato con un auto. Una persona è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore con ferite di media gravità. Sul posto per i rilievi anche gli agenti della polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti