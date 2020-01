In arrivo una nuova palestra e 9 nuove aule nel campus di via Toscana

La Provincia ha in programma la costruzione di una nuova palestra e di 9 nuove aule nel campus di via Toscana a Parma.

Il progetto è stato presentato oggi in Provincia, a Palazzo Giordani. L’intervento prevede:

- una nuova palestra per ospitare un campo regolamentare da basket, spogliatoi con bagni e docce per studenti, locale insegnante, infermeria e deposito

- 9 nuove aule (3 al piano terra e 6 al piano primo), una sala insegnanti, servizi e locali accessori

L'importo complessivo dell’intervento è di euro 3.500.000, finanziato dalla Provincia di Parma Tempi previsti di realizzazione: 18-24 mesi.

