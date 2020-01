L'appello della Pubblica: 'Donateci coperte per i senzatetto'

"Hai una coperta che non usi più? Per noi è preziosa!". L'appello arriva fa Assistenza Pubblica Parma Onlus, che annuncia la raccolta benefica di coperte organizzata sabato 1 febbraio, davanti al Centro Commerciale Torri, in Via San Leonardo, 69/A, dalle 9 alle 19. Oltre alla Pubblica saranno presenti anche City Angels Parma, La Ronda dei Cuori Amici di Joe e Uniti In Cristo GCLA. "Le coperte saranno successivamente distribuite dalle varie unità di strada che si alterneranno davanti alla stazione - dicono - Combattiamo il freddo con la solidarietà! "

