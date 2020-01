Brucia un fienile, l'odore di fumo si sente in tutta la città

Un incendio divampato in un fienile, in via Scola, ha tenuto impegnati per alcune ore i vigili del fuoco. Gli uomini di via Chiavari sono riusciti a domare le fiamme ma ancora a notte due squadre erano impegnate a tenere sotto controllo il fienile, ancora invaso dal fumo.

Nel frattempo, un certo allarme si è diffuso in tutta la città. Motivo? Il forte odore di fumo portato dal vento che dalla periferia si è propagato in molti quartieri, dalla stazione al centro storico. E a diventare rovente è stato il centralino dei vigili del fuoco: moltissime le chiamate di cittadini allarmati.

