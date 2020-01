Gianluca Borghi nominato Amministratore Unico di Asp

Questa mattina il Sindaco Federico Pizzarotti e l'Assessora al Welfare del Comune di Parma Laura Rossi hanno incontrato e dato il benvenuto al neo nominato Amministratore Unico di ASP.

"L’Assemblea dei Soci ha nominato Gianluca Borghi - si legge in una nota - in quanto espressione di elevata e comprovata professionalità, per le esperienze maturate e documentate nel curriculum, particolarmente rilevanti, di lungo periodo e attinenti sia le Asp che la specifica normativa in ambito regionale; già Assessore Regionale alle Politiche Sociali, dal 1995 al 2005, ed Amministratore Unico di Asp Città di Bologna dal 2014 al 2019".