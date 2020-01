La coppia di turisti cinesi contagiata dal coronavirus è passata anche da Parma

La coppia di turisti cinesi risultata contaminata dal coronavirus era in Italia da circa dieci giorni e ha fatto tappa, secondo quanto risulta ai media nazionali, anche a Parma.



La coppia, assieme ad altri connazionali, faceva parte di un tour organizzato ed è originaria della provincia di Wuhan. Secondo quanto si è appreso erano arrivati dieci giorni fa, il 23 gennaio a Milano. Dopo alcune tappe per l'Italia - tra cui anche a Parma, secondo quanto risulta a diversi media nazionali - sono arrivati a Roma. Ieri sera si sono sentiti male e, visti i sintomi che presentavano, sono stati presi in carico da personale del 118 e ricoverati allo Spallanzani. Il resto del gruppo oggi era diretto in pullman a Cassino per una gita ma, scattate le procedure di sorveglianza sanitaria, sono stati recuperati dalle forze dell'ordine e scortati fino allo Spallanzani. La stanza in cui marito e moglie alloggiavano nell' hotel Palatino a Roma è stata sigillata per consentire alla Asl di effettuare la decontaminazione.



Saloni vuoti al Grand Hotel Palatino di Roma dove ha soggiornato la coppia di turisti cinesi ora ricoverata allo Spallanzani. Nell'albergo nel centro di Roma, un quattro stelle con 200 stanze e tre sale da pranzo, la stanza dei turisti è stata sigillata. Un'auto della polizia staziona davanti all'hotel dove si sono già radunati alcuni giornalisti. Dentro il personale lavora al desk.

Il direttore sanitario dello Spallanzani ritiene però che non vi sia pericolo di contagio perché avviene solo dopo che si manifestano i sintomi e il ricovero è stato immediato. Anche il premier Giuseppe Conte invita alla calma perché "sono state attivate tutte le misure precauzionali", chiusi anche i voli da e per la Cina.

Dal Veneto arriva un'altra segnalazione di un terzo caso: sarebbe un minorenne rientrato dalla Cina con la madre nel Trevigiano