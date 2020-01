La festa di don Bosco: tornei, musica, cene e lotterie

Cominciata la festa di don Bosco 2020, un appuntamento importante per i Salesiani che si preannuncia denso di testimonianze, momenti di riflessione e di convivialità. Ecco il programma.

OGGI



Per gli alunni della scuola primaria: alle 13 film, alle 14.30 estrazione della lotteria missionaria, alle 15 pane e Nutella, giochi.

Per le medie: alle 11.45 grande gioco, alle 13.25 pranzo «Mc Bosco». alle 14.30 estrazione lotteria missionaria, alle 15 spettacolo del gruppo teatro «Perché ci vuole coraggio».

Per le superiori: alla mattina tornei, al pomeriggio film in lingua inglese «Help».

Alle 17 (per tutti) in Duomo, messa in onore di don Bosco presieduta dal vescovo Enrico Solmi.

Alle 19 nell’atrio del teatro al San Benedetto, benedizione della lapide marmorea dedicata a don Gianni Messa e momento di preghiera con gli ex allievi. Seguirà la cena degli ex allievi.

DOMENICA

Alle 10 nella parrocchia di San Benedetto messa solenne in onore di don Bosco presieduta dal direttore don Marco Cremonesi.

Alle 11 all'oratorio grande gioco con aperitivo e merenda per tutti.

Alle 16 sempre nella parrocchia di San Benedetto, concerto in onore di San Giovanni Bosco dei cori e musicisti dell’associazione «San Benedetto».