Rubano un'auto a Parma per tentare un colpo (fallito) nel Piacentino

Una Ford Escort rubata pochi giorni fa a Parma è stata avvistata ieri sera, nella vicina provincia di Piacenza. La vettura è in uso ad una banda di ladri che, la notte del 29 gennaio, a San Nicolò, popoloso centro del piacentino, hanno cercato di effettuare una spaccata in un bar, tagliando prima la saracinesca e poi cercando di sfondare la vetrina con un grosso tombino. Una volta entrati, i malviventi hanno cercato di portarsi via la macchinetta scambia monete ma, il rapido funzionamento dell’allarme e l’arrivo tempestivo di carabinieri e Ivri li ha fatti desistere e sono fuggiti, sì, a mani vuote ma portandosi di nuovo via l’auto rubata a Parma. P.P.

