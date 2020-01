All'ingresso del parco Ducale con la droga divisa in dosi: arrestato dopo la fuga

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Parma hanno arrestato di un 24enne nigeriano in Italia senza fissa dimora. Il giovane è stato trovato in possesso di 68 grammi di droga - presumibilmente hashish - suddivisa in piccole dosi e di denaro contante pari a 230 euro circa in banconote da piccolo taglio.

L’arresto avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi del Parco ducale, all’ingresso di borgo Santo Spirito.

vedendo i militari il 24enne ha tentato la fuga ma è stato immediatamente raggiunto, bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di sostanza stupefacente. Oggi sarà celebrato il rito per direttissima

