Controlli anti-droga in città: sequestri e due espulsioni

Sequestri di droga ed espulsioni di persone pericolose. Mezzo chilo tra hashish e marijuana è stato infatti sequestrato dalla polizia di Stato. E' il il risultato degli ultimi controlli della questura nei parchi cittadini e in zone particolarmente "calde" come viale dei Mille e viale Vittoria. Impegnate due Volanti, due unità Cinofile di Bologna, otto pattuglie del Reparto prevenzione Crimine di Reggio Emilia e due della polizia locale. Come detto, grazie al fiuto infallibile dei cani-poliziotto, è stato tolto al mercato dello spaccio cittadino mezzo chilo di droga.

I controlli, in cui sono state identificate 90 persone e 23 autoveicoli, si sono estesi anche al centro, in particolare alla Ghiaia, e a San Leonardo. Durante questi controlli sono stati fermati un pakistano trentenne, con precedenti per aver commesso una violenza sessuale su minorenne, che è stato espulso con accompagnamento al Cpr di Roma e un moldavo 34enne con precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui quello di furto in abitazione, che è stato espulso e rimpatriato. Espulsi, infine, un ivoriano 31enne, un nigeriano 24enne e un marocchino 34enne, tutti e tre con precedenti.