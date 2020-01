Coronavirus, l'Università sospende la mobilità di studenti e personali verso la Cina

Alla luce di quanto si sta verificando nella Repubblica Popolare Cinese per l'emergenza Coronavirus, l’Università di Parma comunica che, al momento, non risultano studenti o personale di Ateneo in mobilità o in missione autorizzata presso Atenei cinesi.

"Nell'incertezza dell'evoluzione dell'epidemia e in considerazione delle misure di precauzione che sono progressivamente adottate dai principali Organi nazionali e internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità e Unità di Crisi della Farnesina su tutte), della natura delle misure di contenimento adottate dal Governo Cinese e in linea con le indicazioni del Governo italiano e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI, a tutela del personale e degli studenti - di legge in una nota - l’Ateneo comunica che è sospesa la mobilità di studenti e/o dipendenti verso istituzioni con sede nella Repubblica Popolare Cinese, e che essa non potrà essere autorizzata fino alla cancellazione dello stato di emergenza".