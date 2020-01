Paolo, un parmigiano in Cina:

È partito con la famiglia per le Filippine per sfuggire al panico che si sta diffondendo a Hong Kong , Paolo Ponghellini, parmigiano di 48 anni, general manager di un’azienda importatrice di vino che, dal 2010, vive con la moglie e il figlio nelle campagne attorno a Hong Kong.

«Dicono che a oggi siano nove i casi di persone ammalate a Hong Kong - racconta il manager raggiunto al telefono dalla Gazzetta -. In realtà, temo che i numeri che abbiamo siano inferiori alle stime reali, in quanto il virus è partito da Wuhan, attualmente in quarantena, prima di quando l’abbiano comunicato i media. Hong Kong ha deciso di bloccare tutti i collegamenti dei treni ad alta velocità e dei traghetti con la Cina, per fermare la diffusione del Coronavirus. Io e la mia famiglia avevamo in programma questo viaggio da tempo, ma abbiamo deciso che fosse adesso il momento giusto per partire in maniera di allentare la tensione che si respira nella nostra città. Il viaggio di andata è stato difficoltoso».

«Ci hanno provato la febbre, ci hanno fatto un tampone sulla testa per analizzare il sudore e tante altre verifiche oltre a mille domande per controllare il nostro stato di salute - prosegue Ponghellini -. Temo che anche il viaggio di ritorno sarà molto tortuoso». Il 48enne parmigiano spiega che gli abitanti di Hong Kong stanno rivivendo l’incubo dell’epidemia della Sars che 17 anni fa fu scoperta e non annunciata dalla Cina, fino a quando non arrivò proprio a Hong Kong. E allora l'isola dovette sottoporsi a una quarantena rigidissima per arginare il dilagare del contagio.

«I sistemi di monitoraggio della nostra città sono avanzatissimi, seri ed efficaci, ma il panico si sta diffondendo comunque. I mezzi pubblici sono bloccati. Tutti giriamo con le mascherine che purtroppo ormai sono introvabili. Infatti, ho contattato mia sorella che abita a Parma e si è detta disposta a spedirmene 500. La corsa alle mascherine è giustificata dal fatto che tutti hanno paura non solo di ammalarsi di Coronavirus ma anche di influenza e di altre malattie e quindi temono gli ospedali o gli ambulatori dei medici dove potrebbero esserci pazienti che hanno contratto il temibile virus».

Ponghellini racconta che già dal fine settimana scorso cominciavano a calare gli alimenti nei supermercati. «Oggi un amico mi ha comunicato che il pane e i disinfettanti sono introvabili. Gli abitanti di Hong Kong vedono i cinesi come untori, responsabili di questa epidemia e questo fomenta un clima di panico e astio generale». Il nostro concittadino spiega che la metà degli abitanti di Hong Kong si trova in vacanza per festeggiare il capodanno cinese e molti si recano in Cina per riunirsi con i parenti.

«Chi è andato nelle zone contagiate è in trappola, non può assolutamente muoversi da là. Il mio capo, per esempio, si è recato in una città al nord colpita dall’epidemia ed è bloccato. Non risponde né alle email né al telefono. Fortunatamente per vie traverse abbiamo saputo che sta bene, ma non sappiamo quando potrà tornare. Le persone che hanno frequentato i luoghi a rischio saranno trattenute per una vacanza prolungata e non potranno rientrare, fino alla fine del capodanno che verrà prolungato per altri cinque giorni per contenere gli spostamenti».

Il manager parmigiano confessa che se a Hong Kong la situazione precipiterà nei prossimi giorni non escluderà l’ipotesi di fare le valigie e tornare nella nostra città.

