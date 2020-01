Via Malaspina, due mesi di cantiere: ecco come cambia la viabilità

Partirà lunedì 3 febbraio e durerà due mesi il cantiere per la sostituzione del collettore fognario e il rifacimento sottoservizi acqua e gas in Via Malaspina.

I lavori coinvolgeranno la sede stradale ed è per questo che il Comune ha emesso l'ordinanza con le modifiche alla viabilità e alla sosta che entreranno in vigore dalle 9 del 03 febbraio e fino al 03 aprile.

Lavori - Fase 1

Nel tratto compreso tra via Cassio Parmense e via Benvenuto Cellini (intersezioni escluse):

Verranno attuate:

Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

Istituzione del divieto di circolazione.

Nell'intersezione posta tra via Malaspina e via Cassio Parmense sono previsti:

Restringimenti di carreggiata.

Nell' Intersezione posta tra via Leoni e via Gibertini è prevista

Destituzione dell’obbligo di svolta a sinistra.

In Via Gibertini, nel tratto compreso tra via Leoni e via Donatello è prevista

Istituzione del senso unico di marcia direzione sud- nod.

Nell'intersezione posta tra via Gibertini e via Donatello

Istituzione dell’obbligo di svolta a destra.

E' prevista l' Istituzione del senso unico alternato nei seguenti tratti stradali:

• Via Gibertini, tratto compreso tra via Leoni e via Malaspina;

• Via Gibertini, tratto compreso tra via Malaspina e via Marzaroli.

Lavori - Fase 2

Nella fase successiva del cantiere e per i tratti di volta in volta interessati dai lavori di via Malaspina compreso tra via Benvenuto Cellini (intersezione compresa) e via Callani vengono previsti:

- Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

- Istituzione del divieto di circolazione.

Nell'Intersezione posta tra via Malaspina e via Callani:

- Restringimenti di carreggiata.

In Via Malaspina nel tratto compreso tra via Giberini e via Malaspina:

- Istituzione del senso unico di marcia direzione ovest - est.

E' prevista inoltre l'Istituzione del senso unico alternato nei seguenti tratti stradali:

• Via Canova

• Via Malaspina, tratto compreso tra via Gibertini e via Benvenuto Cellini

• Via Benvenuto Cellini: