Buone abitudini quotidiane: così tre parmigiane provano a difendere l'ambiente

«Niente bottiglie di plastica o caffè in cialde. E in spiaggia raccolgo mozziconi e lattine»

«Bisogna lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore di come l’abbiamo trovato. La responsabilità è nostra». Potrebbero sembrare le parole di chi, la vita, l’ha già per la maggior parte trascorsa, invece nascono dalla mente e dal cuore di una ragazza di vent’anni. Desideria Sugamiele, studentessa di Lettere all’Università di Parma, ha la piena consapevolezza di quanto importante sia anche un piccolo gesto quotidiano per la sostenibilità ambientale: «Ci sono tante accortezze che possono essere messe in atto quotidianamente per rispettare l’ambiente. Io e la mia famiglia, ad esempio, non compriamo l’acqua nelle bottiglie di plastica. Abbiamo messo i filtri nei rubinetti per depurare ancora di più l’acqua e poterla bere direttamente da lì. Per portarmi da bere fuori casa, uso spesso la borraccia».

Ma non solo. Desideria ammette: «Abbiamo scelto di fare il caffè solo con la caffettiera, per evitare di utilizzare le cialde che, purtroppo, non sono facilmente riciclabili e non sono al cento per cento degradabili». Per spostarsi, poi, la studentessa punta sul trasporto pubblico: «Cerco di usare il più possibile i mezzi. Abito fuori Parma ma, per andare all’università, scelgo comunque l’autobus».

Ma le scelte sostenibili della ventenne, non si limitano al raggio della propria casa o della propria città: «Quando vado al mare e faccio una passeggiata sulla spiaggia, raccolgo tutti i mozziconi di sigaretta, le lattine, i resti di plastica trovati sulla riva e li butto via cercando di differenziarli». «La consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare quotidianamente per l'ambiente l'ho sempre avuta - aggiunge -. Dopo gli interventi della giovane Greta Thunberg ho cercato di diminuire ancora di più il mio personale impatto ambientale e quello della mia famiglia».

«La raccolta differenziata è una cosa seria: mi armo di forbici e stacco, separo, ritaglio»

Sono tante le accortezze nei confronti dell’ambiente che possono tranquillamente entrare a fare parte della nostra vita, senza che questa possa risentirne in termini di tempo e fatica. Questo lo sa bene Barbara Chiari che, nonostante impegni, lavoro e famiglia, non rinuncia mai ad avere un approccio sostenibile nei confronti del nostro pianeta. «Faccio la raccolta differenziata in maniera maniacale. Separo le parti diverse delle confezioni degli alimenti per differenziarle nella maniera corretta. Mi armo di forbici e stacco, separo e ritaglio» ammette ridendo. «Inoltre, per fare la spesa uso solo i sacchetti di stoffa e, quando riesco, riutilizzo i contenitori dei detersivi riempiendoli dai distributori nei supermercati o con quello in polvere. Quando devo pranzare a lavoro, poi, mi porto il cibo da casa adoperando solo contenitori totalmente riciclabili e la borraccia per l’acqua». Le nuove tecnologie sono ottime alternative per diminuire l’impatto ambientale anche delle nostre stesse abitazioni. Barbara, infatti, ha deciso di rendere la sua casa un «edificio sostenibile».

Ha scelto di costruire un impianto di pannelli fotovoltaici per diminuire il più possibile l’impatto che, normalmente, avrebbero i tradizionali impianti di riscaldamento. «Sarei stata contentissima di questo investimento se non fosse che, purtroppo, sono stati commessi degli errori in fase di costruzione e installazione che non permettono l’ideale funzionamento. Purtroppo, solo il riscaldamento dell’acqua è collegata ai panelli, ma avrei potuto usufruire anche del riscaldamento a pavimento». Nuovi metodi ad impatto zero con, però, complicati metodi di installazione che rischiano di rovinare, purtroppo, l’efficacia d’utilizzo.

«Insegno ad allevare lombrichi per ottenere concime naturale»

Come si fa a tramandare agli altri il rispetto per la natura e l’importanza che ha, per l'ambiente, l’impegno comune e condiviso? Soprattutto verso chi dovrà davvero, un domani, fronteggiare tutte le problematiche che i comportamenti inconsapevoli delle generazioni passate hanno provocato.

«Ho sempre avuto la consapevolezza dell’importanza della salvaguardia del nostro pianeta. Da quando sono piccola desidero imparare a lavorare la terra. Ricordo ancora il piccolo orto a Soragna della mia nonna: adoravo innaffiare e raccogliere fragoline e radicchi» racconta Francesca Pelloni, infermiera e mamma a tempo pieno che, nonostante gli impegni, cerca di trascorrere del tempo occupandosi di un piccolo «orto cittadino» (Fruttorti di via Picasso).

La trasmissione generazionale dei valori è una cosa preziosa. «Negli anni passati ho scelto di portare, insieme ad altri collaboratori, un progetto sulla sostenibilità nelle scuole elementari – spiega – si tratta del Lomricocompostaggio che consiste nell’allevare lombrichi per ottenere, grazie al lavoro di questi insetti, dai rifiuti organici, un concime naturale. La conversione biologica di materiale organico in humus è un processo importante per la fertilizzazione organica del suolo senza utilizzare concimi con sostanze chimiche».

Attraverso iniziative divertenti è possibile far nascere, anche nei più piccini, una forte sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale. «Quest’anno - conclude - insieme al gruppo di bambini a cui faccio catechismo, abbiamo deciso di vestirci da api per la festa di Carnevale. Questi insetti sono importantissime per l’intero ecosistema».