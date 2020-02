Pedina e aggredisce (di nuovo) la ex in via Mazzini: stalker 35enne arrestato

Si è sempre rifiutato di accettare la fine della relazione e ha reso impossibile la vita della ex compagna, costretta alla fine a non poter uscire mai da casa da sola per timore di incontrarlo e di subirne le aggressioni. E' stato così anche martedì sera, quando la donna è uscita con il nuovo compagno e stava passeggiando in via Mazzini. All'improvviso è sbucato l'ex, un 35enne, che l'aveva pedinata per l'ennesima volta e l'ha poi aggredita. A difenderla, il nuovo compagno. E nel frattempo alcuni passanti avevano allertato la Questura. Due equipaggi delle Volanti sono arrivati sul posto.

L'uomo è stato tratto in arresto per il reato di Stalking e portato nel carcere di via Burla. Inoltre, per la condotta tenuta nei confronti degli Agenti intervenuti, è stato denunciato per oltraggio ae resistenza a Pubblicxo ufficiale.