Pauroso incidente questa notte, alle 5 in via Emilio Lepido. Due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza della discoteca Dadaumpa e una delle due, "rimbalzando" dopo il violento impatto, ha travolto due pedoni. Uno di loro è stato trasportato al Maggiore in gravi condizioni, il secondo ha riportato ferite di media gravità. Dalle prime informazioni sarebbero illesi i conducenti dei due mezzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti

dadaumpa