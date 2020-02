Che tempo pazzo: temperatura in rialzo fino ai 15 gradi in città

E' veramente un tempo pazzo quello che ci aspetta questa settimana. Dopo un inizio di giornata con la nebbia, la temperatura dovrebbe salire precipitosamente fino a toccare i 15 gradi centigradi nel primo pomeriggio in città. Un caldo anomalo per la prima settimana di febbraio che dovrebbe prolungarsi, stando alle previsioni, almeno fino a venerdì o sabato. Ma in alcune regioni le temperature potrebbero arrivare fino ai 25 gradi. Da domani pomeriggio una forte corrente di aria fredda scenderà dal Nord incanalandosi lungo la versante adriatica e farà abbassare di molto le temperature al centro Sud ma non dovrebbe toccare la nostra provincia. Fino a sabato, infatti, a Parma si dovrebbero registrare massime uguali o superiori ai 10 gradi.

