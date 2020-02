«Ho strappato mio figlio dalla droga. Ecco cosa dico oggi ai genitori»

«Quando, dopo tre anni di agonia, abbiamo deciso di procedere al ricovero coatto di nostro figlio, per la sua tossicodipendenza, ho creduto di morire per il dolore. Mi sentivo fallita, profondamente sola. Cercavo una mamma che avesse vissuto la mia stessa esperienza per farmi rassicurare e abbracciare, ma non ho trovato nessuno. Così, mi sono detta: d’ora in poi, quella mamma sarò io. Lì ho deciso di scrivere il primo libro».

La voce calda di Carolina Bocca è come una stretta di mano che instaura sintonia. L’autrice del best seller “Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio” e del recente “Senza pelle. La dolorosa gioia di esistere”, che sfoglia in pubblico la propria vita, ha incontrato una vasta platea di adulti e giovanissimi durante l’incontro “Adolescenza difficile, soprattutto per i genitori”, nei giorni scorsi al teatro Magliani di Corcagnano. All’iniziativa - organizzata da Demos, l’associazione dedicata a Giulia Demartis, la ragazzina uccisa da un’auto a soli quindici anni, in collaborazione con la Fondazione Ema PesciolinoRosso - è intervenuta anche Nicoletta Paci, assessore alle pari opportunità del comune di Parma. In dialogo con la giornalista Chiara Cacciani, Carolina Bocca ha raccontato la missione cui si dedica. « Avere avuto un figlio in questa situazione drammatica – ha detto - mi ha resa una persona migliore, inducendomi a volgere lo sguardo dentro di me e a cambiare la mia vita. Mettendo al primo posto il lavoro, non mi ero accorta di essermi persa la famiglia. Nostro figlio ha iniziato ad emergere dal tunnel della droga solo quando siamo riusciti a parlare con lui con il cuore». “Scapigliato”, “senza pelle”, definizioni per indicare un’estrema sensibilità, il secondogenito dei quattro ha portato a galla nella madre, grazie alla relazione finalmente instauratasi tra i due, la consapevolezza di una profonda infelicità. Un’esperienza sfociata in impegno continuo, fatto di pubblicazioni e incontri, intrecciandosi a quello di Gianpietro Ghidini, fondatore di “Ema PesciolinoRosso”, che perse il figlio in un incidente dovuto alle allucinazioni per l’unica assunzione di droga. Carolina Bocca ha poi intercettato la richiesta di aiuto di Isabel, la cui storia è nella trama del nuovo libro. «Sono sempre di più – a suo parere – gli individui dalla pelle emotiva molto sottile, quasi una risposta ad una società che si sta perdendo. L’adolescenza è un’età difficile, caratterizzata da una fisiologica trasgressività. Credo si possano valutare alcuni parametri nei propri ragazzi: se vanno a scuola, fanno sport, hanno una vita sociale equilibrata, portano rispetto agli adulti, sono nella norma. Altrimenti, meglio prestare attenzione. Dobbiamo cercare di vigilare senza tuttavia risolvere tutti i problemi, anzi allenandoli alle difficoltà e ad una certa dose di frustrazione fin da piccoli. Inoltre, attenzione a non porsi come modello di perfezione. I figli devono aver la sensazione di poter essere migliori di noi. La domanda di fondo, per un genitore, dovrebbe sempre essere: cosa sta cercando di comunicarmi? Soprattutto: cosa sono disposto a fare per aiutare mio figlio?».



