Arriva il corso per riconoscere i funghi

Lunedì 10 Febbraio 2020, alle ore 21,00, inizierà il Corso di riconoscimento funghi organizzato dal Gruppo Micologico G.Passerini presso il Centro Civico Argonne via Argonne 4 - Parma

Il corso si prefigge di fornire le nozioni per la conoscenza e la determinazione dei funghi ai principianti e sono invitati tutti i cittadini che desiderano iniziare a conoscere i funghi ed i loro ambienti di crescita.

Info grpasserinipr@libero.it - http://www.funghi-amb-parma.it/

10 febbraio - Inaugurazione –I funghi questi sconosciuti. Biologia e nutrizione

17 febbraio - Cosa bisogna osservare nei funghi per riconoscerli con sicurezza

24 febbraio - assemblea ordinaria

2 marzo - Funghi con parte riproduttiva costituita da lamelle:suddivisione

9 marzo - Funghi con parte riproduttiva costituita da pori o aculei: suddivisione

16 marzo - Conoscere gli alberi per conoscere i funghi: le piante della nostra Provincia

23 marzo - Funghi commestibili a confronto con i sosia velenosi

30 marzo - I Boleti commestibili dei nostri boschi; autorizzazioni per la raccolta

6 aprile - Il mondo dei tartufi . Presentazione seconda parte del corso

20 aprile - Amanita, Lepiota e Tricholoma

27 aprile - Boletus e Lycoperdon

4 maggio - Impariamo a conoscere i funghi dal colore delle lamelle

11 maggio - Hygrophoraceae

18 maggio - Russulaceae

25 maggio - assemblea elezioni consiglio direttivo

1 giugno - I funghi dei castagneti e querceti,ascomiceti

8 giugno - I funghi delle faggete

Domenica 28 Giugno Festa campestre con mostra dei funghi raccolti

Funghi dal vero

Tutti i lunedi nei mesi di settembre- ottobre-novembre a completamento del corso osservazione e determinazione dei funghi dal vero raccolti dai soci. Il presente calendario potrà subire variazioni in relazione ad impegni al momento non programmabili. La sede del Gruppo Micologico G.Passerini è aperta tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 per consulenze e esame dei funghi dal vero pervenuti .