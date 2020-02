Aveva il divieto di tornare e lo trovano in città con la droga: calci e pugni ai carabinieri

I carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Parma ieri intorno alle 17 in via Farnese hanno fermato un cittadino pakistano di 32 anni in Italia senza fissa dimora gravato dal divieto di dimora in città. L'uomo è stato denunciato per non aver ottemperato alll’ordine e arrestato perchè trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e due flaconcini di metadone. Nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari, non ha esitato a scagliarsi contro di loro con calci e pugni. Gli è stato dunque contestato, oltre al reato di detenzione di sostanze stupefacenti, anche quello di resistenza pubblico ufficiale. Attualmente è detenuto nelle camere di sicurezza in attesa di rito per direttissima