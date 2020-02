Cft acquisisce l'intero capitale sociale di Levati Food Tech

Cft spa, holding operativa del gruppo Cft quotato sul mercato Aim Italia, ha perfezionato l'acquisizione dell’intero capitale sociale di Levati Food Tech, di cui già deteneva l’80%. Il prezzo per l’acquisto della partecipazione è di 500mila euro e l’acquisizione, spiega l'azienda, rientra nell’ambito del più ampio piano di riacquisto delle 'minorities' in linea con gli obiettivi di sviluppo del Gruppo. Levati, che diventerà 'Cft Robotics srl', sarà dedicata e specializzata - spiega il ceo del gruppo Cft Alessandro Merusi - «nello sviluppo di soluzioni di pallettizzazione e sistemi di confezionamento flessibili basati su applicazioni di robotica avanzata e integrati con sistemi di visione».

Cft, con sede a Parma, è specializzata a livello internazionale in progettazione, sviluppo e produzione di macchine e linee complete 'chiavi in manò destinate principalmente al settore del Food, Liquid food e Beverage. Con oltre 900 dipendenti, 15mila referenze, 15 brand, otto stabilimenti produttivi, Cfr è presente in oltre 90 Paesi e nel 2018 ha fatturato 249 milioni di euro.



