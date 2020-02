Il vento scoperchia parte di un capannone. Alberi e rami pericolanti in tutta la città

Continua da ieri il super lavoro dei vigili del fuoco a causa vento. Con le raffiche a 70 km/h che sono soffiate nelle giornata di ieri diversi alberi e rami sono diventati pericolanti e le segnalazioni si moltiplicano in tutta la città, dalla zona di piazzale Picelli a quella di piazzale Maestri. Un lungo intervento, proseguito anche nella giornata di oggi, è stato necessario per la messa in sicurezza di un capannone industriale a cui il vento di ieri ha scardinato parte del tetto.

