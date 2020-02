Lanciata una raccolta di fondi per aiutare Paolo Schianchi a pagare le cure

Ricordate Paolo Schianchi? Il virtuoso parmigiano della chitarra da oltre due anni residente negli Usa era stato coinvolto in un incidente con uno scooter elettrico e si era fratturato in più punti una spalla. Rientrato a Parma per farsi operare al Maggiore, Schianchi sta purtroppo trovando più difficoltà del previsto nel suo cammino verso la riabilitazione e soffre ancora di forti dolori alla spalla che gli impediscono di suonare. Al punto che necessita di ulteriori cure, cure che sono molto costose e che potrebbero protrasi per 6, 12 mesi. Per questo due sue amiche hanno lanciato una raccolta fondi pubblica, al fine di aiutare Schianchi a sostenere i costi delle cure e a sostenere la famiglia visto che attualmente non può lavorare. La raccolta fondi è stata lanciata sul sito www.gofundme.com. L'obiettivo fissato è di raccogliere 13.000 dollari.

