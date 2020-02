Spettacolare incidente nella notte a San Prospero lungo via Emilio Lepido. Alle 2,30, infatti, un'auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento e il suo conducente è rimasto ferito. Soccorso dall'ambulza del 118 è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti

san prospero